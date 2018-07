SÃO PETERSBURGO – A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou o trabalho da comissão técnica na Copa do Mundo da Rússia e pretende manter toda a equipe. O coordenador de seleções Edu Gaspar já manifestou a pessoas próximas o interesse em seguir no cargo e aguarda a posição de Tite, que pediu uma semana com a família para tomar uma decisão antes de se reunir com o próximo presidente da entidade, Rogério Caboclo. Uma negativa do treinador seria uma enorme surpresa para todos os envolvidos.

Edu Gaspar já está de volta ao Rio de Janeiro. Tomou o voo com o próprio Tite e alguns atletas, como Gabriel Jesus, Philippe Coutinho e Neymar – o último foi o único a não passar pelo saguão na manhã de domingo, ao tomar um voo particular para destino não revelado. A família de Edu, no entanto, permaneceu na Rússia, a contragosto. O coordenador preferiu não inclui-la no avião da CBF para evitar críticas e constrangimento entre aqueles que não tivessem o mesmo privilégio. Seus familiares retornam nesta segunda ao país em voo comercial.