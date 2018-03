Edmundo rebate Romero e defende ‘brincadeiras’ sobre paraguaios

O ex-jogador Edmundo rebateu nesta quarta-feira as críticas do atacante Ángel Romero, do Corinthians, que disse ser vítima de xenofobia no Brasil, citando especificamente uma frase do comentarista da Fox Sports. Segundo Edmundo, a relação entre paraguaios e “falsificações” não passa de “brincadeira.”

Na coletiva que convocou na terça-feira, Romero não citou o nome de Edmundo, mas se mostrou magoado com um jogador que, para criticar o atacante Andrés Ríos, do Vasco, disse que o jogador “parecia mais paraguaio do que argentino”. Edmundo admitiu, durante o programa Expediente Futebol, ter sido o autor da frase, mas se defendeu.

“É só uma brincadeira que os brasileiros fazem quando a gente acha que alguma coisa é falsa, que a gente acha que veio do Paraguai. Assim como as pessoas do Norte que vêm ao Rio, nós chamamos de ‘paraíba’, em São Paulo chamam de ‘baiano’. (…) Não tenho absolutamente nada contra o país, nem contra o jogador”, disse.

“Pode ter sido até uma brincadeira de mau gosto. Mas é que aqui dizemos isso, que algo falsificado é do Paraguai. Agora já mudou, é da China.” Edmundo ainda criticou o fato de Romero ter preferido fazer seu pronunciamento em espanhol e voltou a ironizar suas reclamações.

“Ao invés de os brasileiros se adaptarem a você, você é que está no nosso país. Tem de entender a nossa linguagem e nossa língua, porque já está há 4 anos aqui, está mais do que na hora de falar um bom português”, afirmou o ex-atacante, que durante sua carreira profissional atuou no Japão e na Itália.

Na terça-feira, Romero cobrou explicações de Edmundo. “Um dia desses vi que um jornalista estava criticando um atacante argentino do Vasco e disse que ele mais parecia um paraguaio. Queria saber o que o Paraguai fez para ele, que aliás foi jogador e tem muitos fãs paraguaios, infelizmente.”