Edmundo diz que jogou mais que Renato Gaúcho e leva troco

A declaração polêmica de que jogou mais do que Cristiano Ronaldo continua rendendo para o técnico Renato Gaúcho. Em clima descontraído, o ex-jogador Edmundo, comentarista do canal Fox Sport, resolveu provocar o atual treinador do Grêmio. Ao lado do também ex-jogador Claudio Adão, Edmundo gravou um vídeo dizendo que Renato não havia jogado nem mais do que ele.

Confira o vídeo:

Edmundo mandou o recado para Renato Gaucho: "jogou nem mais que eu" 🤣 pic.twitter.com/ymvVEJKz2L — Diário de torcedor (@tweettorcidas) December 23, 2017

A mensagem, é claro, não passou batida. No mesmo clima bem-humorada, Renato, ao lado de amigos na praia, deu o troco e em dose dupla. Confira:

Renato Gaucho respondeu Edmundo: "Joguei mais que vocês juntos" 🤣 pic.twitter.com/TaBc8h4YyM — Diário de torcedor (@tweettorcidas) December 23, 2017

Em fevereiro, durante o programa “Bola da Vez”, da ESPN Brasil, Renato Gaúcho declarou que jogou mais do que o craque português.

“Com certeza, joguei mais que ele. É que muita gente dessa geração acompanha o Cristiano Ronaldo e não me viu jogar. Eu queria ver o Cristiano jogar nos clubes onde eu joguei, às vezes com três, quatro meses de salários atrasados, e ser campeão como eu fui. E eu queria estar no Real Madrid, jogando uma vez por semana, campo bom, e jogando com os colegas que ele tem ao lado, monstros. Isso eu queria ver”