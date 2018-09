Éder Militão entra na vaga de Fagner na seleção brasileira

Éder Militão foi convocado neste domingo (2) para os amistosos da seleção brasileira contra EUA e El Salvador, nos dias 7 e 11 de setembro, em Nova Jérsei e Washington. O lateral direito, atualmente no Porto, foi chamado para a vaga de Fagner, cortado da partida por lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Militão destacou-se neste ano jogando pelo São Paulo. Fez sua última partida pela equipe no dia 5 de agosto, em vitória de 2 a 1 contra o Vasco, que manteve o clube na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, fez sua estreia pelo Porto em vitória de 3 a 0 sobre o Moreirense. Militão desviou de cabeça um cruzamento de Alex Telles e deu assistência para Herrera marcar o primeiro gol.

Éder Militão disputará uma vaga no time titular da seleção com Fabinho, atualmente no Liverpool, que também joga como volante. Marquinhos, zagueiro do PSG, é outro que pode jogar como lateral. Pedro, atacante do Fluminense, também foi cortado na semana passada por lesão. Richarlison entrou em sua vaga.