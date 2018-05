Ecaterimburgo: na fronteira entre Europa e Ásia

Ecaterimburgo é uma das maiores cidades russas, com a quarta maior população (1,5 milhão de habitantes), ficando a cerca de 1.700 km da capital, Moscou. A cidade foi fundada em 1723 e recebeu esse nome em homenagem à czarina Catarina I. Desde sua fundação, Ecaterimburgo se caracterizou como um dos maiores centros produtivos da Rússia, e produziu máquinas pesadas para a II Guerra Mundial. Os montes Urais, cordilheira de montanhas da região, delimitam a fronteira entre Europa e Ásia.

O aeroporto de Ecaritemburgo-Koltsovo fica a 16 km do centro da cidade e os turistas têm boas opções de transporte público para deixar o aeroporto, como bondes, ônibus e uma linha de metrô. Algumas visitas são obrigatórias, como à Igreja do Sangue, ao Museu da História, ao zoológico e ao monastério Ganina Yama, construído em homenagem aos membros da família Romanov.

1. Ekaterinburg, Russia zoom_out_map 1 /5 Escultura de teclado QWERTY (//iStock) Escultura de teclado QWERTY

2. Ekaterinburg, Russia zoom_out_map 2 /5 Aeroporto de Koltsovo (//iStock) Aeroporto de Koltsovo

3. Ekaterinburg, Russia zoom_out_map 3 /5 Fonte de água no parque Dendrológico (//iStock) Fonte de água no parque Dendrológico

4. Ekaterinburg, Russia zoom_out_map 4 /5 Prédio histórico em Yekaterinburg, Russia (//iStock) Prédio histórico em Yekaterinburg, Russia

5. Ekaterinburg, Russia zoom_out_map 5/5 Vista aérea Yekaterinburg (//iStock) Vista aérea Yekaterinburg

O Estádio Central, lar do Ural, time da primeira divisão do Campeonato Russo, vai ter capacidade para receber 35.000 torcedores. Depois da Copa, a capacidade vai cair para 23.000. No centro da cidade, o Parque Mayakovsky deverá ter a maior concentração de turistas e torcedores: durante a Copa receberá telões e festas, e os restaurantes terão horários especiais para atender os clientes.

Os jogos em Ecaterimburgo na Copa do Mundo:

Egito x Uruguai – 15/06

França e Peru – 21/06

Japão e Senegal – 24/06

México e Suécia – 27/06

Abaixo, um video da agência de notícias russa Russia Today, sobre Ecaterimburgo, com legendas em inglês