Durante ‘Grenal’, mulher e criança são expulsos violentamente do Beira-Rio

Uma nota triste marcou o empate por 1 a 1 entre Inter e Grêmio no clássico gaúcho deste sábado. Uma mulher e uma criança gremista foram expulsos de forma violenta de um setor exclusivo para a torcida colorada no Estádio Beira-Rio – existia um setor misto nas arquibancadas, iniciativa exaltada pela civilidade e tolerância. Ao fazer leitura labial das imagens da confusão, uma torcedora do Internacional, mais exaltada, expulsa a mulher com empurrões e gritos: “Vai embora daqui! Tu acha que está onde?” A criança tenta apartar a confusão entre as mulheres e, ao mesmo tempo, segurar sua camisa do Grêmio, que lhe fora tomada a força.

Em prantos, a criança é escoltada para fora do estádio por um funcionário do Inter. Segundo informações do clube, a camisa foi devolvida ao jovem torcedor na saída do Beira-Rio. O presidente do clube colorado, Marcelo Medeiros, usou as redes sociais para lamentar o episódio e dizer que está investigando a postura dos torcedores e funcionários do clube no ocorrido.

Ídolo da torcida gremista, Everton ‘Cebolinha’ também usou as redes sociais para pedir ajuda na identificação do jovem torcedor violentamente expulso do clássico gaúcho.