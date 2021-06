Duelos das oitavas da Eurocopa são definidos

O mundo do futebol conheceu nesta quarta-feira, 23, as últimas seleções entre as 16 classificadas para as oitavas de final da Eurocopa. A disputa da fase eliminatória da competição, o mata-mata, inicia já neste sábado, 26, com os confrontos entre País de Gales e Dinamarca, além de Itália e Áustria, às 13h e 16h, respectivamente. Os italianos chegam como um dos principais favoritos, sustentados por invencibilidade de 30 partidas e a melhor campanha da primeira fase: 100% de aproveitamento, sete gols marcados e nenhum sofrido.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Os enfrentamentos reservaram grandes jogos como Bélgica e Portugal, Croácia e Espanha e, o principal deles, entre Inglaterra e Alemanha, de histórica rivalidade pela decisão da Copa do Mundo de 1966, vencida pelos ingleses, além de encontros nas Copas de 1970, 1982, 1990 e 2010, com um empate e três eliminações em favor dos alemães.

Nos duelos desta quarta, pelo grupo E, a Suécia venceu a Polônia por 3 a 2, enquanto a Espanha goleou a Eslováquia por 5 a 0. Pelo grupo F, Portugal e França empataram em 2 a 2, mesmo resultado de Alemanha e Hungria, em jogo marcado por reações ao veto do pedido de autoridades da Alemanha para iluminar a Allianz Arena com um arco-íris, símbolo da causa LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e simpatizantes).

Os jogos das oitavas de final:

26/06, às 13h

País de Gales x Dinamarca – Johan Cruijff Arena

Continua após a publicidade

26/06, às 16h

Itália x Áustria – Wembley

27/06, às 13h

Holanda x República Checa – Puskás Arena

27/06, às 16h

Bélgica x Portugal – La Cartuja de Sevilla

28/06, às 13h

Croácia x Espanha – Parken

28/06, às 16h

França x Suíça – Arena Nacional de Bucareste

29/06, às 13h

Inglaterra x Alemanha – Wembley

29/06, às 16h

Suécia x Ucrânia – Parken