Duelos Brasil x Argentina marcam largada da Libertadores

A principal rivalidade do futebol sul-americano estará presente logo na fase de grupos da Copa Libertadores 2018. No sorteio realizado nesta quarta-feira em Luque, no Paraguai, os clubes brasileiros conheceram seus rivais na competição e ao menos cinco chaves terão partidas entre brasileiros e argentinos.

Entre os times que entraram direto na fase de grupos, o único que não terá um argentino na largada será o Grêmio, atual campeão da Libertadores e cabeça de chave do Grupo 1, que terá pela frente Cerro Porteño (Par), Defensor (Uru) e Monagas (Ven).

O Flamengo caiu no Grupo 4 e terá que brigar por uma das duas vagas com o River Plate, além de Emelec (Equ) e um clube classificado da segunda fase eliminatória. O Cruzeiro caiu no Grupo 5 e terá como rival argentino o Racing, além de Universidad Chile e um time da segunda fase.

O Santos foi sorteado no Grupo 6 e vai encarar o Estudiantes, além de Real Garcilaso, do Peru, e um time da segunda fase. O Corinthians terá como principal adversário o Independiente, atual campeão da Copa Sul-Americana, além de Millonarios (Col) e Dep. Lara (Ven).

O Palmeiras talvez tenha caído no grupo mais equilibrado, pois terá pela frente o tradicional Boca Juniors, além do Alianza Lima, equipe do Peru com muita experiência na Libertadores, além de um clube classificado via segunda fase.

O sorteio também definiu os primeiros adversários de Vasco e Chapecoense, as equipes brasileiras que estão na fase prévia da competição. Os catarinenses vão duelar com o tradicional Nacional, do Uruguai, enquanto o Vasco terá como primeiro adversário o Union Concepción, do Chile. Passada essa primeira rodada de jogos, as duas equipes terão uma nova série de partidas eliminatórias para alcançar a fase de grupos.

Confira como ficou o sorteio das chaves da Libertadores 2018:

Fase de Grupos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grêmio (Bra) Atlético Nacional (Col) Peñarol (Uru) River Plate (Arg) Cruzeiro (Bra) Santos (Bra) Corinthians (Bra) Boca Juniors (Arg) Cerro Porteño (Par) Bolivar (Bol) Libertad (Par) Emelec (Equ) Univ. Chile (Chi) Estudiantes (Arg) Independiente (Arg) Palmeiras (Bra) Defensor (Uru) Colo Colo (Chi) Strongest (Bol) Flamengo (Bra) Racing (Arg) Real Garcilaso (Per) Millonarios (Col) Alianza Lima (Per) Monagas (Ven) Delfin Sp. (Equ) Tucuman (Arg) Vencedor 2ª fase (1) Vencedor 2ª fase (3) Vencedor 2ª fase (2) Dep. Lara (Ven) Vencedor 2ª fase (4)

Segunda fase da Libertadores:

C1 – E2 x Indep. Santa Fé (Col) C2 – Chapecopense (Bra) x Nacional (Uru) C3 – E3 x J. Wilsterman (Bol) C4 – Carabobo (Ven) x Guarani (Par) C5 – E1 x Junior Barranquilla (Col) C6 – Unión Concepción (Chi) x Vasco (Bra) C7 – Banfield (Arg) x Indep. Del Valle (Equ) C8 – Sant. Wanderes (Chi) x Melgar (Per)

Primeira fase da Libertadores:

E1 – Montevideo Wanderes (Uru) x Olimpia (Par) E2 – Dep. Macará (Equ) x Dep. Tachira (Ven) E3 – Oriente Petrolero (Bol) x Universitário (Per)

Brasil x Argentina também na Sul-Americana

A rivalidade Brasil x Argentina também estará mais forte do que nunca na Copa Sul-Americana 2018. No sorteio dos jogos da primeira fase da competição, foram definidos nada menos do que três duelos serão entre as principais forças do futebol sul-americano.

O Atlético-MG, por exemplo, terá pela frente o San Lorenzo, em um duelo entre dois ex-campeões da Libertadores. O São Paulo vai encarar outro rival tradicional, o Rosário Central, enquanto o Atlético-PR vai duelar contra o Newell’s Old Boys, vice-campeão da Libertadores em 1992. A vantagem dos paulistas e mineiros é que farão a segunda partida do confronto em casa, enquanto que os paranaenses terão que viajar para a Argentina.

Nos demais confrontos envolvendo brasileiros, o Botafogo também decidirá em casa, diante do Audax Italiano, do Chile, bem como o Bahia, que terá pela frente o Blooming, da Bolívia. Já o Fluminense fará o segundo jogo fora, diante de um representante da Bolívia a ser definido.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana: