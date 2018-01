Dudu recusa proposta da China e fica no Palmeiras

O atacante Dudu, do Palmeiras, anunciou nesta terça-feira sua recusa de jogar no futebol chinês para permanecer no clube e tentar conquistar mais títulos. Ao lado do diretor de futebol, Alexandre Mattos, ele explicou os motivos que o fizeram permanecer.

“O Palmeiras está feliz com meu trabalho aqui e eu estou feliz no clube. Todos sabem o carinho que tenho e espero ficar mais tempo aqui”. Ele contou que é a quarta vez que o clube China tenta contratá-lo e admitiu que a proposta salarial era muito acima da média do futebol brasileiro, mas disse não se importar. “Aqui também tenho um bom salário”.

Alexandre Mattos revelou que existe um compromisso firmado com Dudu de liberá-lo caso chegue uma proposta “irrecusável”, e contou que a permanência foi uma escolha do jogador.

“No meio de 2016 tivemos uma proposta pelo Dudu e pedi para ele recusar, pois tentávamos ser campeões brasileiros. Naquele momento fiz um compromisso com ele para liberá-lo caso chegasse uma grande proposta, caso viesse algo com o dobro do valor do investimento”, detalhou. “Chegou uma proposta da China que era excelente para ele, mas pelo amor ao Palmeiras, ele resolveu ficar, pois quer conquistar coisas aqui ainda”.