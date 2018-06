Douglas Costa volta a treinar e Renato Augusto segue em avaliação

LONDRES – Depois de vencer a Croácia em amistoso no domingo em Liverpool e passar a segunda-feira de folga em Londres, a seleção brasileira volta aos treinos nesta terça-feira, na capital inglesa, a menos de uma semana do embarque para a Copa do Mundo da Rússia. Mais uma vez, a ausência na atividade será Renato Augusto.

O meio-campista do Beijing Guoan nem viajou com o time para Liverpool, para ficar tratando das dores no joelho com o fisioterapeuta Bruno Maziotti, em Londres. O técnico Tite disse se tratar de uma medida de precaução e por enquanto não existe risco de corte. Nesta terça, Renato Augusto seguirá em avaliação com o departamento médico.

A boa notícia para Tite será a participação de Douglas Costa no treino desta tarde, que começa às 16h de Londres (12h de Brasília). Assim como o lateral Fagner, o atacante da Juventus se recuperou de uma lesão no joelho e fará seu primeiro treinamento com os colegas no centro de treinamento do Tottenham. Após a atividade, Willian, destaque da vitória por 2 a 0 sobre a Croácia, dará entrevista coletiva.