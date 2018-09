Douglas Costa é suspenso por quatro partidas por cuspir em adversário

A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta terça-feira que o brasileiro Douglas Costa, da Juventus, foi suspenso por quarto partidas por ter cuspido emFederico Di Francesco, do Sassuolo, na partida do último domingo. Além disso, o jogador da seleção brasileira foi multado pelo próprio clube de Turim – o valor não foi revelado.

Horas depois do ocorrido, Douglas Costa pediu perdão por sua atitude nas redes sociais. “Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada no jogo de hoje. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso.”

O Douglas Costa estava fora do normal hoje. pic.twitter.com/7SHK82dwIe — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) September 17, 2018

A punição só é válida para o Campeonato Italiano e por isso o técnico Massimiliano Allegri relacionou o jogador gaúcho de 28 anos para a partida contra o Valencia pela Liga dos Campeões, na quarta-feira.