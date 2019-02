Douglas Costa, da Juventus, sofre acidente de carro na Itália

O atacante Douglas Costa, da Juventus, sofreu um acidente de carro nesta segunda-feira, 4, na rodovia Turim-Milão, próximo à província de Vercelli, na Itália. Segundo informações do jornal italiano Corriere della Sera, o brasileiro não ficou ferido, mas o motorista do outro carro precisou ser levado para um hospital.

O diário divulgou imagens que mostram a frente do Jeep Cherokee, de Douglas Costa, bastante amassada, enquanto que a traseira do Fiat Punto, dirigido por um homem de 47 anos, ficou completamente destruída.

As causas da colisão, conforme informado pelo jornal, ainda estão sendo investigadas pelas autoridades de trânsito locais. Douglas Costa participou do empate em 3 a 3 com o Parma, no último sábado, pelo Campeonato Italiano.