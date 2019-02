Dos 18 campeões estaduais, três foram invictos

18 Campeonatos estaduais terminaram neste final de semana, com 18 clubes campeões. Desses, três vieram de forma invicta.

Luziânia, em Brasília, Paysandu, no Pará e Vasco, no Rio de Janeiro, não só terminaram o estadual invictos como estão invictos no ano. São os únicos (considerando apenas 1ª divisão estadual), além do Rondoniense, que conquistou o primeiro turno de Rondônia e tem o campeonato ainda em andamento.

Dois deles foram campeões com apenas um derrota, ambas na primeira fase de seus torneios. O Inter, no Rio Grande do Sul, e o Santos, em São Paulo, perderam seu único jogo na fase qualificatória de seus torneio.

Dos campeões, aquele que mais perdeu foi o CRB de Alagoas, que chegou à final com o CSA com campanha pior, mas venceu os dois jogos e foi campeão com um total de seis derrotas no torneio.

O ABC, no Rio Grande do Norte, teve um péssimo primeiro turno, mas venceu o segundo e foi campão na final contra o América, inclusive com goleada. Contudo, o time terminou a competição com cinco derrotas.

Veja quantos jogos perderam os campeões

Alagoas – CRB – 6 derrotasBahia – Vitória – 3 derrotasBrasília – Luziânia – 0 derrotaCeará – Fortaleza – 2 derrotasEspírito Santo – Desportiva Ferroviária – 3 derrotasGoiás – Goiás – 2 derrotasMato Grosso – Luverdense – 2 derrotasMato Grosso do Sul – Sete de Dourados – 4 derrotasMinas Gerais – América – 3 derrotasPará – Paysandu – 0 derrotaParaná – Atlético – 4 derrotasPernambuco – Santa Cruz – 3 derrotasRio de Janeiro – Vasco – 0 derrotaRio Grande do Norte – ABC – 5 derrotasRio Grande do Sul – Internacional – 1 derrotaSanta Catarina – Chapecoense – 3 derrotasSão Paulo – Santos – 1 derrotaSergipe – Sergipe – 3 derrotas