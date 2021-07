Dortmund confirma venda de Sancho ao United por R$ 500 milhões

O Borussia Dortmund confirmou nesta quinta-feira, 1º, a venda do atacante Jadon Sancho, 21 anos, para o Manchester United por 85 milhões de euros (501 milhões de reais pela cotação atual). As negociações acontecem desde a última temporada. O jogador chega como principal reforço do clube inglês, vice-campeão da última edição da Premier League.

“Chegamos a um acordo geral com o Manchester United sobre a transferência de Jadon Sancho, enquanto se aguarda a conclusão total, visto que ainda existem algumas formalidades a acordar e o exame médico a ser concluído”, explicou Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, em entrevista concedida para explicar os termos da negociação do jogador.

Atualmente com a seleção inglesa na disputa da Eurocopa, Sancho tinha contrato com o Borussia até 30 de junho de 2023. O acordo com o clube inglês deve ser assinado até 2026 e os valores ainda podem subir com o cumprimento de metas estipuladas.

Curiosamente, ele passou pelas equipes sub-18, sub-19 e sub-23 do Manchester City, mas só estreou profissionalmente pelo Dortmund, em setembro de 2017.

Na última temporada, o jogador marcou 16 gols e distribuiu 14 assistências em 38 partidas disputadas pelo clube alemão. Em 2019/2020, atingiu a marca de 20 gols em 44 jogos.

A exemplo do Chelsea, na última temporada, o United pode abrir os cofres para formar um time mais competitivo. Além de Sancho, especula-se que possa anunciar nas próximas horas a contratação do zagueiro francês Raphael Varane por 70 milhões de euros (cerca de 412 milhões de reais).

Os rivais gastaram aproximadamente 220 milhões de libras (1,6 bilhão de reais) para as contratações de Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech e Edouard Mendy. O clube se sagrou campeão pela segunda vez da Liga dos Campeões da Europa ao vencer o Manchester City na decisão, no último dia 29 de maio.