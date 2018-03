Dorival exalta respaldo da diretoria: ‘Não vou decepcionar’

O técnico Dorival Junior aprovou a atuação do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o CRB, na noite de quarta-feira, pela Copa do Brasil. Com gols de Valdívia e Militão no Morumbi, o time conquistou a vantagem para o duelo de volta da terceira fase do torneio nacional, que será disputado no dia 14 em Maceió.

Bancado pela diretoria depois de uma sequência de três jogos sem vitória e em meio a oscilações da equipe no início de ano, Dorival exaltou publicamente o respaldo dos chefes e prometeu não decepcionar. “Não falta trabalho, não falta lealdade. Tive uma resposta muito positiva da diretoria, também porque sempre demonstrei isso. Fico feliz em ter esse respaldo, o trabalho está sendo feito, vamos evoluir.”

Dorival diz ver o time em evolução. “Perdemos jogadores, ganhamos outros, não tivemos muito tempo entre os jogos, mas mesmo assim estou muito satisfeito com o que eu vejo. Tem muito a melhorar ainda. Mas eu não vou decepcionar.”

Apesar da vitória, o treinador afirma que a pressão sobre o time continua. “Não tem menos pressão. O futebol infelizmente é assim. Tenho de entender. Fico feliz pelo respeito e a dignidade da diretoria do São Paulo. Eles veem nosso trabalho, eles não esquecem que há poucos meses estávamos na zona de rebaixamento (do Brasileirão, em 2017) e terminamos o ano quase na liderança do segundo turno.”

O São Paulo se reapresenta na tarde desta quinta para iniciar a preparação do duelo de domingo contra o Linense, fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Depois, o time terá pela frente o clássico com o Palmeiras, na quinta.