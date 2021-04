Dono do Spotify se junta a lendas do Arsenal para tentar comprar o clube

O bilionário sueco Daniel Ek, dono do serviço de streaming de músicas Spotify, pretende iniciar uma nova e ambiciosa empreitada, agora no futebol: comprar o seu clube do coração, o Arsenal, da Inglaterra. Para isso, Ek espera lançar um consórcio com três grandes ídolos do tradicional time londrino: os franceses Thierry Henry e Patrick Vieira, e o holandês Dennis Bergkamp. O plano foi noticiado nesta segunda-feira, 26, por diários britânicos como o The Guardian.

A possível negociação ocorre dias depois do plano do Arsenal e outras 11 equipes europeias de criar a Superliga Europeia fracassar de forma desonrosa, após protestos de fãs, atletas, dirigentes e políticos. O vexame arranhou ainda mais a imagem da Kroenke Sports Enterprises (KSE), grupo americano que chegou a pedir desculpas aos torcedores pelo plano desastrado.

Daniel Ek, que fundou o Spotify em 2006 e hoje tem patrimônio líquido avaliado em 4,7 bilhões de dólares (mais de 25 bilhões de reais), avisou sobre seu desejo em uma postagem no Twitter na última sexta-feira, 23. “Desde criança, sempre torci pelo Arsenal. Se a KSE quiser vender o clube, eu ficaria muito feliz em jogar meu chapéu”, afirmou.

As a kid growing up, I've cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

Comandada pelo magnata americano Stan Kroenke, a KSE tem 100% do controle do Arsenal desde 2018. Apesar dos protestos que exigem a saída da família Kronke do clube, a companhia garantiu na semana passada que “não tem qualquer intenção” de vender o time. A imprensa inglesa, no entanto, informou que uma oferta formal será feita por Ek nas próximas semanas. A revista Forbes estima que o clube de Londres valha atualmente 2 bilhões de libras (mais de 15 bilhões de reais).

De acordo com o Guardian, Daniel Ek já pediu ajuda de Henry, Vieira e Beckham, protagonistas do último grande time do Arsenal, campeão inglês de forma invicta em 2003 e vice-campeão europeu em 2006. A presença do trio no negócio seria uma forma de pressionar ainda mais a família Kronke a abandonar o projeto, que caminha para um novo fracasso nesta temporada. O Arsenal é apenas o 10º colocado da Premier League, 12 pontos atrás do quarto colocado e rival local Chelsea e, portanto, precisará vencer a Liga Europa para se classificar à próxima Liga dos Campeões.