Domínio espetacular de Marcelo encanta as redes sociais

O lateral brasileiro Marcelo foi um dos destaques da vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique, na Alemanha, pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões. O titular de Tite marcou um belo gol de primeira que abriu o caminho para a virada por 2 a 1 da equipe espanhola – Asensio fez o segundo e Kimmich marcou para os alemães. No entanto, foi um outro lance do lateral na partida que encantou as redes sociais no Brasil e fora. Aos 14 minutos do segundo tempo, ele recebeu um lançamento longo e dominou com a sola da chuteira, em um único – e sublime – movimento. “Controle sua vida como o Marcelo contrala a bola”, diz a piadinha mais repetida sobre a jogada.

Confira as reações nas redes sociais:

Tá sem domínio o Marcelo…pic.twitter.com/Gluwvvp15s — FM VÍDEOS (@Futmais_videos) April 25, 2018

Controle sua vida como o Marcelo controla a bola.#AprendemosJuntos pic.twitter.com/na1b4e3yB5 — MW Futebol – Análises Técnicas e Táticas (@MWfutebol) April 25, 2018

Vou passar a minha vida pro Marcelo pra vc se ele consegue dominar pq eu já perdi o controle https://t.co/gl0jCMcn4S — Saulo Moraes (@saullomooraess) April 26, 2018

O amor é lindo, mas vocês viram o domínio do Marcelo pic.twitter.com/tha93VrZtO — PERNETA (@WillianYaya19) April 25, 2018