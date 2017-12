Dois brasileiros entram na seleção de revelações da UEFA

O site da Uefa divulgou a sua seleção de jovens revelações que jogaram a Liga dos Campeões neste ano. O jogadores deveriam ser estreantes na competição em 2017 e ter menos de 24 anos. Dois brasileiros entraram na lista.

O primeiro foi o goleiro da seleção brasileira Ederson, que brilhou pelo Benfica e pelo Manchester City no ano. Ganhou destaque no jogo do Benfica contra o Borussia Dortmund na Champions League passada, pelas oitavas de final. No City, virou titular com Guardiola.

O outro foi Anderson Talisca, destaque no título turco do Besiktas, foi elogiado por sua velocidade e chutes precisos, além das cobranças de bola parada com a perna esquerda.

Ausência sentida foi do atacante Gabriel Jesus, do Manchester City. Ele perdeu lugar para Dimitri Oberlin, o alemão Timo Werner e o companheiro de Neymar no PSG, Mbappé.

GOLEIRO

Ederson (Benfica/Manchester City) – Brasil – 24 anos

DEFENSORES

Nélson Semedo (Benfica/Barcelona) – Portugal – 24 anos

Davinson Sánchez (Tottenham) – Colômbia – 21 anos

Niklas Süle (Bayern de Munique) – Uruguai – 22 anos

Kieran Tierney (Celtic) – Escócia – 20 anos

MEIAS

Harry Winks (Tottenham) – Inglaterra – 21 anos

Anderson Talisca (Besiktas) – Brasil – 23 anos

Marco Asensio (Real Madrid) – Espanha – 21 anos

ATACANTES

Kylian Mbappé (Monaco/PSG) – França – 19 anos

Timo Werner (RB Leipzig) – Alemanha – 21 anos

Dimitri Oberlin (Basel) – Camarões/Suíça – 20 anos