KAZAN – A seleção brasileira foi recebida com festa na chegada a Kazan nesta quinta-feira e Neymar teve uma surpresa ao se instalar em seu quarto no hotel. O astro da equipe se deparou com uma pintura gigante de seu rosto no prédio à frente e aproveitou para registrar o momento em suas redes sociais.

“Tá me encarando por que, parceiro?”, brincou o atacante. Próximo ao local, também há pinturas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, outros astros que passaram pela Rússia, mas já foram eliminados.

A seleção se despediu de Sochi, que foi sua base na Rússia durante as ultimas três semanas, e agora seguirá diretamente de Kazan para São Petersburgo e Moscou, sedes das quartas de final, semifinal e final, caso a seleção brasileira avance na Copa do Mundo.

Nesta quinta, o time treinará no estádio antigo do Rubin Kazan e o técnico Tite e o capitão Miranda concederão entrevista na Arena Kazan, palco do jogo de desta-feira, às 15h (de Brasília), contra a Bélgica, pelas quartas de final.