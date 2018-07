Dirigente da Roma admite que Alisson está perto de assinar com o Liverpool

Diretor-esportivo da Roma, o espanhol Monchi confirmou nesta quinta-feira que a negociação para a transferência do goleiro brasileiro Alisson para o Liverpool está perto de ser fechada. O dirigente explicou que a negociação do jogador, destaque do clube na última temporada e titular da seleção do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, está acontecendo de forma tranquila, sem pressão.

“É verdade que Alisson está em Liverpool. A negociação está em fase avançada, embora ainda não tenha sido fechada. Se tudo correr normalmente, acho que será concluída em breve”, afirmou o espanhol. O dirigente da Roma ressaltou que, financeiramente, a venda do jogador é interessante também para o clube italiano, pelos valores envolvidos. “O trabalho de um diretor-esportivo não só é contratar ou planejar, também requer entender o que é melhor para o clube. Não conta só o aspecto esportivo, mas também o econômico. Chegou uma oferta com valores fora do mercado, muito importante”, explicou.

Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, o Liverpool estaria disposto a pagar mais de 70 milhões de euros (cerca de 313,5 milhões de reais) para ter o goleiro brasileiro. O diretor-esportivo agradeceu ao titular da seleção brasileira pelo que ele fez pela Roma no ano passado e pela postura do jogador na hora de negociar a saída do clube. “Só posso agradecer ao Alisson, nunca senti pressão dele para sair. Ele aceitou a oferta do Liverpool porque gostou da ideia de ir para o clube, mas sua atitude comigo foi impecável”, afirmou.