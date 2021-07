Dinamarca vence República Checa e carimba vaga na semifinal da Eurocopa

A Dinamarca está na semifinal da Eurocopa. Neste sábado, 3, a seleção dinamarquesa venceu a República Checa por 2 a 1 pelas quartas de final da competição, no estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, e segue no torneio. Os dinamarqueses marcaram com Thomas Delaney e Kasper Dolberg. Os checos descontaram com Patrik Schick.

Agora, a Dinamarca espera o vencedor do duelo entre Ucrânia e Inglaterra, neste sábado, 3, às 16h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, para saber quem enfrenta na semifinal da Eurocopa. Na outra chave, a Itália, que eliminou a Bélgica, e a Espanha, que derrubou a Suíça, se enfrentam pela penúltima fase da competição na próxima terça-feira, 6, às 16h, em Londres.

A Dinamarca abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo. Jens Stryger Larsen cobrou escanteio na medida e Thomas Delaney, livre na marca do pênalti, cabeceou firme e balançou a rede. Ainda na primeira etapa, aos 41 minutos, os dinamarqueses ampliaram. Joakim Maehle cruzou e Kasper Dolberg, na pequena área, apenas empurrou para o gol.

Já no segundo tempo, aos 3 minutos, a República Checa diminuiu. Vladimir Coufal cruzou, pela direita, e Patrik Schick desviou para vencer o goleiro Kasper Schmeichel.