‘Diga que não saio’: Santos anuncia renovação com Soteldo

Acabou a novela. Yeferson Soteldo aceitou a proposta do Santos e renovou o contrato com a equipe até dezembro de 2023. O venezuelano tinha uma proposta do Atlético Mineiro para trabalhar com o técnico conterrâneo Rafael Dudamel, mas decidiu ficar na equipe paulista. A assinatura encerra as especulações de que o meia de 22 anos queria deixar o clube onde foi vice-campeão brasileiro no ano passado.

“Vai ter muita alegria com nosso camisa 10 em campo! O Peixão estendeu o contrato com o venezuelano até dezembro de 2023. Vai pra cima deles, Soteldo!”, diz o texto que a equipe do litoral de São Paulo publicou nas redes sociais na noite desta terça-feira 11.

A renovação não dependia apenas da vontade do Santos. O Peixe ainda deve duas parcelas da contratação de Soteldo para o Huachipato, do Chile. O Galo iria acabar com a dívida e, por isso, os chilenos queriam fazer o negócio. O venezuelano também tem uma parte do negócio para receber e decidiu confiar no Peixe e renovar o contrato.