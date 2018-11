Diego Tardelli é suspenso por ‘desrespeito ao hino chinês’

A Federação Chinesa de Futebol suspendeu por um jogo o atacante brasileiro Diego Tardelli, do Shandong Luneng, de 33 anos, por “desrespeitar a execução do hino nacional chinês” antes de uma partida do campeonato local. “As formas de Diego Tardelli não foram solenes (…), o que causou um impacto social desfavorável”, explicou a federação em comunicado publicado nesta quinta-feira.

Tardelli, jogador com passagens por São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro, olhou para o chão e passou a mão no rosto durante a execução do hino, antes da partida de domingo contra o Shanghai SIPG, o que causou incômodo na federação chinesa.

O Partido Comunista, no poder na China, estabeleceu uma lei em 2017 para punir as pessoas que desrespeitem a ‘Marcha dos Voluntários’. As punições podem chegar a três anos de prisão.

A punição não foi bem aceita por muitos torcedores. “Tocar o rosto seria um comportamento de falta de dignidade? É um pouco exagerado”, escreveu um internauta na rede social Weibo. “Pouco importa de que país você vem, é preciso respeitar o hino e a bandeira nacionais”, disse por sua vez outro internauta.