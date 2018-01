Diego Costa reestreia no Atlético de Madri com gol na Copa do Rei

Após seis meses sem jogar, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa fez a sua reestreia no Atlético de Madri com direito a gol, nesta quarta-feira na vitória por 4 a 0 sobre o Lleida, da 3ª divisão, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Diego Costa, 28 anos, que defendeu o Atlético entre 2010 e 2014 e foi recomprado junto ao Chelsea por cerca de 55 milhões de euros (214 milhões de reais) em setembro do ano passado, entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo e não demorou para deixar sua marca, desviando para as redes um cruzamento de Juanfran cinco minutos depois.

No lance, Costa ainda levou pancada no joelho e deu susto nos torcedores. O atacante, após atendimento, voltou para a partida normalmente, ficando em campo até o apito final.

O gol de Diego Costa foi o terceiro na partida para o Atlético, que havia aberto o marcador com Diego Godin, aos 33 minutos, e ampliado com Fernando Torres, aos 37. Nos acréscimos, Antoine Griezmann fechou a conta, marcando o quarto gol.

Em outro jogo disputado na tarde desta quarta-feira, o Alavés derrotou o Formentera, também da 3ª divisão, fora de casa por 3 a 1. O atacante bósnio Ermedin Demirovic, de apenas 19 anos, foi o destaque da partida, ao marcar duas vezes.

(Com EFE e AFP)