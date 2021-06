Diego Aguirre acerta retorno e é o novo técnico do Internacional

O Internacional acertou com um velho conhecido para o cargo de técnico: Diego Aguirre. O anúncio foi feito na noite deste sábado, 19, pelo presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos. O uruguaio, que assinou um contrato até o fim de 2022, chega para substituir Miguel Ángel Ramírez, demitido na semana passada.

“Felicidade e orgulho de representar essa camisa mais uma vez. Como jogador e treinador ganhamos grandes jogos e ficou o sentimento que essa história deve continuar. Estou de volta para um lugar que fui muito feliz e tenho certeza que vamos viver momentos extraordinários juntos”, diz Aguirre, em vídeo divulgado nas redes sociais do Inter.

A primeira passagem do uruguaio como técnico do Internacional foi em 2015, em que dirigiu o clube em 50 partidas, tendo 25 vitórias, 15 empates e 10 derrotas. Além disso, Aguirre foi atleta do time nos anos de 1988 e 1989

No futebol brasileiro, Aguirre também dirigiu o Atlético-MG em 2016 e o São Paulo em 2018. O último trabalho do treinador foi no Catar, comandando o Al Rayyan.

Além do técnico, o Internacional anunciou a volta Paulo Paixão, agora como coordenador de preparação física. O profissional, que era preparador físico, tem passagens marcantes pela seleção brasileira, tendo participado dos títulos de 1994 e 2002, além de já ter passado pelo clube gaúcho nas temporadas de 2005, 2006 e 2013.

Fala, Aguirre! Nosso novo treinador manda um recado para a torcida colorada! 🇦🇹🇺🇾 #VamoInter pic.twitter.com/vV35BfY9xJ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 19, 2021