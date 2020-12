Dia de rei: Messi chega a marca de Pelé em gols marcados pelo mesmo time

Aos 33 anos, o argentino Lionel Messi conquistou mais uma marca para sua carreira. Ao marcar um dos gols do empate em 2 a 2 do Barcelona contra o Valência, o atacante chegou a marca de 643 gols com a camisa do clube catalão, A marca é a mesma atingida por ninguém mais, ninguém menos que Pelé vestindo a camisa do Santos e o recorde de gols marcados por um jogador em um mesmo time.

A marca considera apenas gols feitos em jogos oficiais, ou seja, amistosos não contam. Na carreira, chegou a marca de 714 tentos na carreira e é o 5º maior artilheiro da história do futebol. Sem a presença da torcida, devido a pandemia do novo coronavírus, o recorde foi celebrado pelo Barcelona no telão do Camp Nou e nas redes sociais com montagens de Pelé saudando o jogador pelo feito.

As homenagens pelo feito chegaram a Pelé, que parabenizou o argentino em suas redes sociais. “Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito.”

O gol foi marcado no primeiro tempo. Após desperdiçar uma cobrança de pênalti, defendida pelo golerio Doménech, do Valência, Messi conseguiu cabecear um cruzamento de Jordi Alba, que havia pego o rebote. Feitos de Messi a parte, o Barcelona voltou a tropeçar no campeonato espanhol. Com o empate, o time catalão volta a tropeçar e fica com 21 pontos na quinta posição. A liderança é do Atlético de Madri.

Recordes

Após igualar este recorde do rei do futebol, o camisa 10 do Barça e da seleção argentina tem a chance de ultrapassar outra marca de Pelé: o número total de gols marcados em jogos oficiais. O argentino tem 714 tentos marcados. Em sua carreira, Pelé anotou 756 gols em partidas oficiais e outros 335 tentos em amistosos. Ao todo, Pelé tem a marca de 1.091 gols em 1.281 partidas.