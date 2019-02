Dia de craques: Cristiano, Neymar e Tévez celebram aniversário nesta terça

Nesta terça-feira, 5 de fevereiro, três jogadores de destaque do futebol mundial atual comemoram aniversário. Cristiano Ronaldo, Neymar e Carlos Tévez completam 34, 27 e 35 anos respectivamente em 2019.

Agora na Juventus, Cristiano Ronaldo fez história por onde passou: revelado pelo Sporting e tratado como ídolo nacional, o jogador transferiu-se para o Manchester United em 2003 e, na Inglaterra, conquistou nove títulos – entre eles, três edições do Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões (2008).

Depois de sua vitoriosa passagem pelo futebol inglês, Cristiano Ronaldo foi para o Real Madrid pelo então valor recorde de 94 milhões de euros. Na Espanha, o português consolidou seu nome entre os grandes do esporte mundial: foram quatro troféus de Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes e o recorde de maior artilheiro da história do clube espanhol (451 gols).

Neymar, que completa 27 anos, é o principal nome do futebol brasileiro e um dos grandes destaques do Campeonato Francês. É também o jogador mais caro do mundo, comprado pelo Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros em 2017. O atleta, que se recupera de uma lesão no pé direito, está com a imagem arranhada desde a Copa do Mundo de 2018, quando a seleção teve uma participação decepcionante – caiu nas quartas de final diante da Bélgica – e o craque ficou mais marcado pelas quedas do que pelo protagonismo dentro de campo.

Ainda assim, o atacante tem do que se orgulhar em sua carreira. Responsável pelo primeiro ouro olímpico conquistado pelo Brasil em 2016, no Rio de Janeiro, Neymar formou parceria histórica com Messi e Suárez no Barcelona e já acumula 12 títulos na Europa – o brasileiro, inclusive, chegou a ficar entre os três melhores jogadores do mundo em 2015 e 2017.

Por fim, Carlos Tévez, atacante que defendeu o Corinthians em 2005 e 2006 e atualmente está no Boca Juniors, completa 35 anos. Já na reta final da carreira, o argentino coleciona passagens bem sucedidas por West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus. Assim como seus companheiros de aniversário, o centroavante também está marcado como um dos melhores de sua geração.