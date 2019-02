Dia de clássico pela audiência: Palmeiras/Globo x Corinthians/RedeTV!

Corinthians e Palmeiras jogam em competições distintas nesta quarta-feira, 27, mas farão uma espécie de dérbi na televisão aberta. Surpresa com a audiência da RedeTV! na partida de ida do clube alvinegro contra o Racing, pela Copa Sul-Americana, a Globo decidiu antecipar o duelo entre Palmeiras e Ituano, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Os dois jogos começam às 21h30.

A RedeTV! ganhou os direitos de retransmitir a competição continental, com exclusividade em TV aberta, graças a uma parceria com o canal de streaming DAZN — que também transmitirá o jogo, gratuitamente, no Faceboook e no Instagram. No último dia 14, o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Racing no Itaquerão, com comentários do técnico português José Mourinho, teve audiência bem acima do esperado — média de 7.4 pontos e 9,9 pontos de pico (cada ponto equivale a 73.000 domicílios na Grande São Paulo). A RedeTV! chegou ocupar o segundo lugar no ibope, roubando pontos preciosos da Globo.

Foi a maior audiência da RedeTV! desde 2012. Empolgada com os números, a emissora já começou a promover o jogo desta quarta em suas redes sociais e recebeu o apoio de torcedores para bombar a hashtag #CorinthiansNaRedeTV! horas antes da partida.

Nosso vídeo oficial para te convidar a assistir @Corinthians e @RacingClub na RedeTV! amanhã, AO VIVO, às 21h30, pela Copa #SulAmericana! Conto com vocês para subir a hashtag #CorinthiansNaRedeTV 🤝 pic.twitter.com/6VMfJwgjtk — RedeTV! (@RedeTV) February 26, 2019

Preocupada, a Globo decidiu rever sua estratégia. Decepcionada com a audiência dos campeonatos estaduais, a emissora carioca não vinha transmitindo os jogos de quarta-feira, optando por filmes. Nesta noite, o plano era transmitir um jogo do São Paulo pela terceira fase da Copa Libertadores, mas a eliminação precoce do time diante do Talleres, da Argentina, fez a Globo reconsiderar sua postura em relação ao Paulistão.

A Globo, então, decidiu apostar no campeão brasileiro e solicitou junto à Federação Paulista a antecipação do jogo do Palmeiras — um direito que possui, por contrato. A ideia de competir com a audiência do maior rival, sobretudo em um jogo desinteressante do Estadual, dividiu torcedores palmeirenses nas redes sociais, sobretudo em período de turbulência entre o clube e as organizações Globo.

O Palmeiras, que fechara parceria com a Turner, em detrimento do SporTV (braço esportivo da Globo) para a transmissão de jogos do Brasileirão em TV fechada, ainda negocia com a maior emissora do Brasil os direitos para TV aberta e um possível retorno para a fechada. O clube exige, no entanto, receber valores semelhantes aos acertados com Corinthians e Flamengo.

Enquanto alguns palmeirenses viram com bons olhos a chance de competir com a audiência corintiana e assim ter mais poder de barganha com a Globo, outros apontaram condições “desleais”, já que o duelo entre Corinthians e Racing se trata de uma decisão de mata-mata, enquanto Palmeiras e Ituano é apenas mais um jogo da primeira fase do Paulista.