Dezenove dias após tragédia, prefeitura do Rio interdita CT do Flamengo

Dezenove dias depois do incêndio que provocou a morte de dez jogadores da base do Flamengo e deixou outros três feridos, a prefeitura do Rio interditou nesta quarta-feira, 27, o CT do clube, conhecido como Ninho do Urubu.

A interdição foi confirmada depois que fiscais, acompanhados por policiais da Guarda Municipal, visitaram pela manhã o local, que fica na Zona Oeste da capital fluminense. A medida tomada pelas autoridades significou o cumprimento de uma ordem que já havia sido determinada anteriormente pelo município em 2017.

O edital que ordenou a interdição do CT do Flamengo, publicada em 24 de outubro de 2017, foi afixado novamente nesta quarta-feira para cumprimento da medida por parte do clube. A prefeitura informou que o CT não possui o “competente alvará de licença para estabelecimento”.

No último dia 15, após reunião com representantes do Ministério Público do Rio (MP-RJ), da prefeitura e de órgãos de fiscalização, o Flamengo já havia sido informado que o município iria refazer a ordem de interdição ao Ninho do Urubu, que não foi cumprida pela gestão anterior do clube.

Antes disso, no dia 12, uma vistoria realizada por diversos órgãos do Estado e do Município do Rio identificou irregularidades no local. Três quadros de luz foram interditados e foram constatados também problemas “de ordem sanitária”.

Todas as questões em situação de desconformidade perante as normas da legislação trabalhista estavam em áreas dedicadas à base ou a funcionários do clube. “A área dedicada aos (jogadores) profissionais estava em condições muito melhores”, afirmou o superintendente regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, Alex Bolsas, ao comentar a vistoria no último dia 15.

Antes de fechar o CT do Flamengo, a prefeitura do Rio já havia interditado os CTs do Fluminense e do Vasco, além do alojamento do estádio de Caio Martins, em Niterói, que pertence ao Botafogo.