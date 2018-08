Deyverson é expulso – e depois celebra troféu de melhor em campo

O atacante Deyverson, do Palmeiras, viveu os mais distintos sentimentos no empate em 0 a 0 com o Bahia, em Salvador, pelas quartas de final da Copa da Brasil. No fim do jogo desta quinta-feira na Fonte Nova, chorou de frustração ao ser expulso de campo. Logo em seguida, recebeu o troféu de melhor em campo e celebrou nas redes sociais.

“Obrigado, senhor, pela conquista do troféu de melhor jogador da partida, toda honra e glória e para ti, amém. Mas não posso ter a ingratidão de não falar que esse prêmio foi para todos os meus companheiros, que sempre me deram força e apoio para continuar lutando e nunca baixar a cabeça e os braços”, escreveu.

Deyverson foi a principal novidade do Palmeiras, que foi por dirigido por Paulo Turra, auxiliar de Luiz Felipe Scolari. Foi o próprio Felipão, que será apresentado nesta sexta-feira, quem pediu para o atacante ser escalado como titular. Deyverson fez boa partida, tanto que foi eleito o melhor em campo em votação popular, mas terminou o jogo com um cartão vermelho por acertar uma cotovelada em Eugenio Mena, flagrada pelo árbitro de vídeo.

O atacante foi consolado e defendido por Felipe Melo, um dos principais líderes do elenco. “Temos de dar moral para o Deyverson, os entendedores do futebol têm de analisar o verdadeiro potencial dele. Às vezes tem um jogador de área, que faz gol, e às vezes tem um que luta muito pelo time, e ele luta muito. Não é um cara que vai driblar cinco e fazer o gol. O importante é que ele lutou e nós jogamos por ele”, afirmou Felipe Melo.

“Somos uma família aqui dentro e agora está chegando um treinador que tem como característica forte esta situação de família. O Deyverson trabalha muito, quer vencer, teve um momento difícil e temos de dar as mãos para ele. Faz parte do ser humano, vamos dar a mão que ele precisa. Ele luta e vai nos ajudar muito”, completou.