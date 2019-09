Deu azar? Carol Portaluppi sorteou ingressos para final da Copa do Brasil

O Grêmio fez 2 a 0 no Athletico-PR no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil e deixou a filha do técnico Renato Gaúcho confiante. Carol Portaluppi tinha tanta certeza de que a equipe dirigida pelo pai iria para a final da competição que fez uma publicação no Instagram sorteando um par de ingressos para a final.

Carol premiaria aquele que acertasse o placar do jogo de volta, que aconteceu na noite desta quarta-feira, 4, e o nome dos jogadores que iriam fazer os gols. Os seguidores estavam livres para dar quantos palpites quisessem, mesmo que desse “trabalho para quem vai ficar lendo aqui para achar o ganhador”.

Após a vitória nos pênaltis depois de devolver o placar da primeira partida, o Athletico-PR não perdeu a chance de provocar a filha de Renato Gaúcho. Em seu perfil no Twitter, o clube perguntou se ela vai precisar dos ingressos para a final.