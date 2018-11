Detidos em meio a apedrejamento de ônibus do Boca são liberados

A Justiça da Argentina libertou neste domingo, 25, as 30 pessoas que foram detidas no sábado em Buenos Aires por “atentado e resistência à autoridade” durante os distúrbios nos arredores do estádio Monumental, antes da final da Taça Libertadores entre River Plate contra o Boca Juniors. Na ocasião, o ônibus do Boca foi apedrejado, o que deixou jogadores machucados e adiou a final pela Libertadores.

Fontes do Ministério Público de Buenos Aires informaram que os 30 acusados foram libertados após prestarem depoimento e por não apresentarem antecedentes penais.

Ainda pesa sobre eles uma medida cautelar de não poder se aproximar de um raio menor do que 500 metros do estádio Monumental até que aconteça o processo penal. Caso não se cumpra esta restrição, “imediatamente será revogada a liberdade e serão novamente detidos”, disseram as fontes.

O processo é dirigido pela promotora Adriana Bellavigna, que acusa os agora libertados de “atentado e resistência à autoridade”.