Desfalcado, Brasil busca taça no Sul-Americano Sub-20

Começa nesta quinta-feira, 17, no Chile, o Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20, competição que dará quatro vagas ao Mundial da categoria e três para os Jogos Pan-Americanos de Lima. Maior campeão do torneio, com 11 títulos, o Brasil vai para a disputa desfalcado de alguns de seus principais jogadores – que atuam na Europa e não foram liberados por seus clubes.

O Brasil folga nesta primeira rodada e entrará em campo apenas no sábado, 19, diante da Colômbia. A seleção está no Grupo A, que tem ainda Venezuela, Chile e Bolívia. Os três primeiros avançam para a segunda fase.

O elenco tem jogadores com rodagem no elenco profissional dos seus clubes, como o zagueiro Thuler (Flamengo), o volante Luan (São Paulo) e os atacantes Papagaio (Palmeiras) e o principal nome do time, Rodrygo (do Santos e já vendido ao Real Madrid).

O técnico Carlos Amadeu não poderá contar com pelo menos quatro jogadores que vinham sendo chamados: Vinicius Junior (Real Madrid), Paulinho (Bayer Leverkusen), Matheus Cunha (RB Leipzig) e Mauro Júnior (PSV). O treinador prefere não polemizar sobre as ausências. “É uma realidade, um fato, e temos de nos adaptar a essa nova concepção”, disse o técnico.

Amadeu destaca que a competição tem sido marcada pelo equilíbrio e até mesmo seleções antes consideradas muito modestas, como a Venezuela, têm conseguido bons resultados. “A partir do momento da globalização, não só o futebol, mas qualquer modalidade esportiva ou qualquer mercado de trabalho, é universal. O mundo ficou pequeno, então cabe à gente se adaptar a essa realidade”, considera o técnico.

Ao contrário das edições de 2007, 2011 e 2015, o Sul-Americano sub-20 não dará vaga aos dois primeiros colocados nos Jogos Olímpicos. Em agosto de 2018, a Conmebol anunciou o retorno do Torneio Pré-Olímpico, que será disputado em janeiro de 2020 na Colômbia, entre as seleções sub-23 dos time sul-americanos.

De 1960 a 2004, a competição foi disputada 12 vezes, com sete títulos e um vice-campeonato para o Brasil.