Desde 2012, Grêmio não vence o São Paulo em casa pelo Brasileiro

Jogando como mandante, o Grêmio tem vantagem no confronto diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Todavia, desde 2012, o time gaúcho não vence o paulista.

Desde 1971, com mandos do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, foram 26 jogos entre os times, com 13 vitórias do time gaúcho, sete empates e seis vitórias paulistas.

De 1972 a 1989, só vitórias do Grêmio e empates. Em 1989, no Olímpico, pela segunda fase do torneio, o time paulista venceu a primeira, por 3 x 1.

Contudo, agora, desde 2012 o Grêmio não vence. Curiosamente, isso acontece desde que o clube gaúcho passou a usar a Arena do Grêmio. A última vitória gaúcha aconteceu no Olímpico. Desde então, um empate e duas vitórias são-paulinas.

Veja os últimos jogos entre Grêmio e São Paulo, com mando gaúcho, pelo Brasileiro

13/09/2015 – Grêmio 1 x 2 São Paulo04/10/2014 – Grêmio 0 x 1 São Paulo12/06/2013 – Grêmio 1 x 1 São Paulo11/11/2012 – Grêmio 2 x 1 São Paulo11/09/2011 – Grêmio 1 x 0 São Paulo