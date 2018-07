‘Desculpa patrocinada’ de Neymar é parte de contrato de R$ 26 mi

A controversa peça publicitária em que Neymar admite seus erros durante a Copa do Mundo da Rússia pode não ter sido bem aceito por torcedores e até por alguns publicitários, mas ajudou o craque da seleção brasileira a se enriquecer mais um pouco. O contrato dele com a Gillette, responsável pela veiculação do comercial, dá ao astro algo em torno de 7 milhões de dólares (26,2 milhões de reais).

O acordo do jogador com a empresa foi selado em 2015 e renovado recentemente. O jogador não recebe por propagandas, mas sim por horas trabalhadas durante as gravações de comerciais ou seção de fotos. Todo o material publicitário feito pela Gillette passa pela aprovação da Neymar Sports Marketing, empresa que tem o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, e a mãe do atleta, Nadine Gonçalves, como proprietários.

O vídeo foi exibido pela primeira vez no último domingo à noite, no intervalo do programa Fantástico, da TV Globo. Nele, Neymar admite exageros no torneio, desabafa sobre as críticas e promete superação.