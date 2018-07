A derrota do Brasil para a Bélgica por 2 a 1 na última sexta-feira, que resultou na eliminação da seleção brasileira, pode não ter sido a pior dor de cabeça de Neymar na Rússia. O atacante sai da Copa do Mundo de 2018 com a imagem desgastada e motivo de piada. O Neymar Challenge, brincadeira que consiste em se atirar no chão e fingir lesões ao ouvir o nome do atacante, virou febre mundial.

Me queda claro que uno #HagoDramaCuando uno se vuelve experto en el #NeymarStyle al practicar el #NeymarChallenge 💥🤣🔥😎 pic.twitter.com/kMUCMMi5Po — Iñaki Alvarez (@inakialvarez) July 5, 2018

Neymar ficou estigmatizado pelos exageros e tentativas de enganar os árbitros se atirando ao chão e agora paga caro por isso. Em um dos momentos mais turbulentos da carreira, o atacante vai ter que aprender a lidar com grande pressão e tentar dar a volta por cima no Paris Saint Germain, aguardando por nova chance na Copa de 2022.

