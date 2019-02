Desafio dos 10 anos do dérbi: Corinthians leva vantagem sobre o Palmeiras

Palmeiras e Corinthians realizarão o primeiro clássico do ano neste sábado, 2, no Allianz Parque, casa palmeirense, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Nos últimos dez anos, o dérbi paulista viveu momentos de enorme rivalidade, com vantagem corintiana. Em 32 partidas desde 2009, foram 14 vitórias do Corinthians, dez empates e oito vitórias do Palmeiras.

O primeiro ano do desafio que faz sucesso nas redes sociais marcou justamente um “renascimento” do Corinthians após uma temporada na Série B. Desde então, o clube conquistou três vezes o Campeonato Brasileiro (2011, 2015 e 2017), quatro Estaduais (2009, 2013, 2017 e 2018), uma Recopa (2013) e a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012.

Também em 2012, o Palmeiras conquistou a Copa do Brasil, mas acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro. A crise do alviverde durou até 2015, quando começou a montar um elenco forte e competitivo até se tornar o clube mais poderoso do país e faturar uma Copa do Brasil (2015) e dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018).

O ano de 2009 também ficou marcado pela estreia de Ronaldo no Corinthians. E o primeiro gol do “Fenômeno” pelo clube foi justamente num dérbi, em Presidente Prudente, cujo alambrado do estádio despencou tamanha a euforia na comemoração. No mesmo ano e local, Obina marcou pelo Palmeiras o último hat-trick (três gols em uma mesma partida) do clássico.

Neste período, houve ainda duelos decisivos, também com vantagem alvinegra: em 2011 o Corinthians eliminou o Palmeiras nos pênaltis após empate no tempo normal na semifinal do Campeonato Paulista e conquistou o Campeonato Brasileiro graças a um empate em 0 a 0 contra o maior rival na última rodada.

Em 2012, pela primeira vez desde 2009, somente uma equipe venceu clássicos: o Corinthians, que teve um ano inesquecível em sua história, enquanto o Palmeiras amargou um rebaixamento.

A recuperação palmeirense em 2015 se iniciou com a eliminação do maior rival na semifinal do Campeonato Paulista, nos pênaltis, após empate no tempo normal na Arena Corinthians. No Campeonato Brasileiro, o título ficou com os corintianos, mas sem derrotar o Palmeiras.

Em 2016, o ano foi especial para os palmeirenses. Além de conquistarem o Campeonato Brasileiro, venceram todos os clássicos contra o maior rival. Em 2017, o troco corintiano veio com a conquista do Brasileirão e 100% de aproveitamento nos clássicos.

Em 2018, o clássico ganhou um episódio polêmico na decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians conquistou o título nos pênaltis, na casa do Palmeiras, que reclamou de interferência externa na arbitragem. No histórico do clássico, que em 2017 completou 100 anos, a vantagem (apertadíssima) é do Palmeiras: 127 vitórias, 126 derrotas e 106 empates:

Confira, abaixo, a relação de dérbis dos últimos 10 anos: