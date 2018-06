A derrota de 1 a 0 da Alemanha na estreia da Copa do Mundo, diante do México, em Moscou, deixou o time tetracampeão do mundo mais próximo do caminho do Brasil nas oitavas de final do torneio deste ano. Caso o time alemão se classifique em segundo lugar de sua chave e o Brasil fique com a liderança do Grupo E, o confronto entre os times será já na próxima fase.

O Brasil fará sua estreia contra a Suíça às 15 horas (de Brasília). Já a Alemanha volta a campo apenas no sábado, contra a Suécia em Sochi. Os atuais campeões do mundo têm que vencer para continuar sonhando com a classificação.