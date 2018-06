A estreia de Senegal na Copa do Mundo não poderia ter sido melhor. Se dentro de campo a seleção venceu a Polônia de Lewandowski por 2 a 1, nas arquibancadas os torcedores também fizeram bonito. Após o triunfo, a torcida senegalesa recolheu o lixo do setor que ocupava no estádio Spartak, em Moscou.

Em seu Twitter, a TyC Sports divulgou o vídeo exaltando a atitude dos africanos. ”Senegal alcançou um triunfo histórico. Mas seus torcedores, em vez de comemorar minutos após o jogo, encarregaram-se de limpar seu setor antes de saírem [do estádio]”, diz a publicação. Além de desbancar uma seleção europeia tida como favorita, a equipe liderada por Sadio Mané, atacante do Liverpool, conseguiu a primeira vitória de um selecionado africano no Mundial da Rússia.

Com a vitória, Senegal divide a liderança do Grupo H com o Japão, que venceu a Colômbia por 2 a 1. As equipes se enfrentam, pela liderança do grupo, no próximo domingo, às 12 horas, na Arena Ecaterimburgo. Quem vencer ficará próximo das oitavas de final.

#TyCSportsMundial Senegal consiguió un triunfo histórico. Pero sus hinchas en lugar de festejar a minutos de terminado el partido, se encargan de limpiar su sector antes de retirarse. #RESPECT. pic.twitter.com/RiKovpfmoT — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2018

Rival também dá exemplo

Mais cedo, na Arena Mordovia, a torcida japonesa já havia dado um show de educação. Tal qual os senegaleses, os nipônicos recolheram o lixo que produziram no setor que ocupavam no estádio. Essa não é a primeira vez que os japoneses têm uma atitude como essa. Na Copa de 2014, no Brasil, ganhou repercussão a iniciativa deles de coletar o lixo na partida contra a Costa do Marfim, na primeira rodada da fase de grupos, na Arena Pernambuco.

Na partida desta terça-feira, contra a Colômbia, era possível ver os orientais utilizando sacos de lixo azul-claro para enfeitar a festa feita nas arquibancadas durante o jogo.