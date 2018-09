Depois de passagem pelo México, Juan Osorio assume seleção do Paraguai

Juan Carlos Osorio, que dirigiu a seleção mexicana na última Copa do Mundo, foi contratado pelo Paraguai na noite desta segunda-feira (3) com objetivo de classificar o time para o Mundial de 2022, no Catar. Colombiano, ficou famoso no Brasil ao dirigir o São Paulo, em 2015.

Aos 57 anos, Osorio estava no comando da seleção mexicana desde que deixou o clube brasileiro, ainda em 2015, com objetivo de classificar o time para a Copa do Mundo de 2018. Obteve sucesso com a primeira colocação nas Eliminatórias da Concacaf, mas decepcionou na disputa da Copa América de 2016, nos EUA, com derrota de 7 a 0 para o Chile nas oitavas de final. Na Copa das Confederações de 2017, ficou na quarta colocação. Na Copa do Mundo, classificou o México para as oitavas de final, mas foi derrotado para o Brasil.

Osorio assume a seleção paraguaia no lugar de Arce, ex-lateral Grêmio e Palmeiras, que optou por sair do cargo após não classificar a seleção para a Copa da Rússia.

Pela nova equipe, Osório disputará a Copa América de 2019, no Brasil, e as Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.