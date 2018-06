Os dois melhores jogadores do mundo estão fora da Copa do Mundo da Rússia. Chegou ao fim a ingrata missão de Lionel Messi de salvar a combalida Argentina, derrotada pela França. Mais tarde, foi a vez de Cristiano Ronaldo ter discreta atuação e não evitar o triunfo do Uruguai sobre Portugal, por 2 a 1. Há dez temporadas alternando-se no posto de melhor jogador do mundo, os dois astros não conseguem o mesmo brilho em Mundiais. Se seus talentos são potencializados em seus clubes, pela companhia de outros craques, em suas seleções o fardo sempre foi pesado.

Cristiano livrou-se de grande peso ao conquistar a Eurocopa de 2016, mas o cenário não mudou: a Seleção das Quinas é ele mais dez. Com o sofrimento extra para o gajo, diferentemente de Messi, de ter pouco a fazer na construção do jogo. Sua posição é de expectativa, aguardando a bola chegar — nem sempre redonda. Ele orienta, estimula os colegas, vai buscar o jogo às vezes, mas diante de uma defesa tão atenta como a uruguaia, pouco fez.

O sistema defensivo orquestrado pelo ‘maestro’ Óscar Tabárez foi quase perfeito. Cochilou apenas uma vez, no gol de empate lusitano, de Pepe. O treinador já havia avisado que não dedicaria marcação individual em Cristiano e de fato a vigilância sobre o craque foi setorial — facilitada por sua pouca mobilidade.

No ataque, o técnico uruguaio não precisa rabiscar estratégias. Basta confiar no entrosamento da (seguramente) melhor dupla ofensiva da Copa: Suárez e Cavani. A jogada que abriu o placar foi construída pelos dois. Cavani voltou a brilhar num momento em que Portugal pressionava mais e chegou ao seu terceiro gol na Rússia. Foi um dia, aliás, dos colegas de Neymar no Paris Saint-Germain. Além do centroavante uruguaio, o francês Mbappé brilhara mais cedo contra a Argentina. Resta saber se o brasileiro fará companhia a eles nas quartas de final ou se juntará a Messi e CR7 no aeroporto.

Ponto alto

Óscar Tabárez chegou a sua nonagésima vitória em 184 partidas comandando a seleção uruguaia. Sofrendo com uma doença autoimune (a síndrome de Guillain-Barré) que afeta o sistema nervoso e compromete seus movimentos, o treinador de 71 anos recorreu a sua bengala para vibrar no segundo gol de Cavani. Com a vitória, ele adia sua esperada aposentadoria.

Ponto baixo

As dores na panturrilha esquerda, que tiraram Cavani da partida aos 26 minutos do segundo tempo, preocupam o Uruguai para as quartas de final.

Nas quartas

Na sexta-feira (6 de julho), o Uruguai enfrenta a França, às 11h, em Nijni Novgorod.

Ficha do jogo

Uruguai 2 x 1 Portugal

Local: estádio Olímpico Fisht, em Sochi. Árbitro: Cesar Ramos (MEX). Público: 44.287. Gols: Cavani, aos 7 do primeiro tempo; Pepe, aos 10, Cavani, aos 17 do segundo tempo.

Uruguai: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Laxalt; Vecino, Torreira, Bentancur (Cebolla Rodríguez) e Nández (Carlos Sánchez); Suárez e Cavani (Stuani). Técnico: Óscar Tabárez.

Portugal: Rui Patrício; Ricardo Pereira, Pepe, Fonte e Raphael Guerreiro; William Carvalho, Adrien Silva (Quaresma), Bernardo Silva e João Mário (Manuel Fernandes); Gonçalo Guedes (André Silva) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.