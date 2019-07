Depois de 27 dias, futebol brasileiro volta com três jogos nesta quarta

A pausa para a Copa América congelou o calendário do futebol brasileiro por quase um mês. Depois de um período de intertemporada enquanto a seleção conquistava o título sul-americano, a bola volta a rolar para os clubes da primeira divisão nacional nessa quarta-feira. O retorno acontece com três partidas pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O Grêmio recebe o Bahia no primeiro duelo da noite, às 19h15, em Porto Alegre. Os visitantes contam com o conhecimento que Roger Machado têm do adversário para tentar surpreender. O técnico dirigiu o time gaúcho entre 2015 e 2016 e atuou na equipe durante nove anos. O artilheiro da Copa América Everton ‘Cebolinha’ é a esperança dos gremistas. O atacante afirmou que está bem para jogar, apesar de ter sido titular do Brasil no torneio, e revelou que vai definir seu futuro apenas depois da partida

Em Curitiba, o Flamengo visita o Athletico Paranaense com duas grandes novidades. A primeira estará no banco de reservas. O português Jorge Jesus fará sua estreia como treinador. Em campo, o lateral-direito Rafinha, recém chegado do time alemão do Bayern de Munique, deve fazer a sua estreia. Os paranaenses tem um desfalque importante: o lateral-esquerdo Renan Lodi deixou o clube e acertou com os espanhóis do Atletico de Madrid.

O terceiro duelo acontece em São Paulo. Palmeiras e Internacional se enfrentam no Allianz Parque. O atacante Paolo Guerrero, vice-campeão da Copa América com a seleção do Peru, participou do treinamento dos colorados e deve jogar. Pelo lado palmeirense, Diogo Barbosa afirmou que a equipe voltará “ainda melhor depois da intertemporada”.

Você acompanha o relato ao vivo das três partidas das quartas de final da Copa do Brasil no site de VEJA.