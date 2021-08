Depay marca e salva Barcelona de derrota para o Bilbao pelo Espanhol

Pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o atacante Memphis Depay salvou o Barcelona de uma derrota. Neste sábado, 21, o clube catalão encarou o Athletic Bilbao, fora de casa, no estádio San Mamés, e empatou por 1 a 1. Depois de Iñigo Martínez abrir o placar para o time da casa, o holandês igualou o placar para os visitantes.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Getafe no domingo, 29, às 12h (de Brasília. Já o Bilbao visita o Celta de Vigo no sábado, 28, às 12h.

Na partida, o Bilbao abriu o placar já no segundo tempo, aos 4 minutos. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Iñigo Martínez subiu sozinho e testou firme para o fundo da rede.

Já aos 29 minutos, o Barça empatou. Sergi Roberto deu um lindo lançamento para Depay, que avançou sozinho, entrou na área e mandou uma bomba de canhota para vencer o goleiro Agirrezabala.