‘Dembelé é melhor que Neymar’, diz presidente do Barcelona

O presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, disse não sentir a falta de Neymar. Em entrevista à rádio Cadena SER nesta quarta-feira, 6, o dirigente afirmou que o francês Ousmane Dembelé, contratado em 2018 junto ao Borussia Dortmund para substituir o brasileiro, é superior ao astro do PSG. Bartomeu, no entanto, não descartou completamente um possível retorno de Neymar ao clube catalão no futuro.

“Não direi que sim nem que não. Digo que com o dinheiro da venda de Neymar (222 milhões de euros), o Barça fez uma aposta esportiva, por jogadores como Dembelé e Coutinho. Dembelé é melhor que Neymar. É do Barça e é melhor que ele”, cravou Bartomeu, sobre o jogador de 21 anos, reserva da França na conquista da Copa do Mundo da França.

Nesta temporada, Dembelé marcou 13 gols em 33 jogos e brilhou no último clássico contra o Real Madrid.

Bartomeu exaltou outra jovem contratação do Barça, o meio-campista holandês Frankie De Jong, de 21 anos, que se despede do Ajax nesta temporadas e foi importante na vitória do clube de Amsterdã sobre o Real Madrid, na Liga dos Campeões. “Frenkie marcará uma época no Barcelona.

O presidente do clube ainda negou que a era Lionel Messi esteja perto do fim. “Será uma Barça diferente, mas não vejo isso num futuro próximo. Messi tem contrato até 2021 e creio que ainda faremos outra renovação forte. Ele está mais forte do que nunca, com ambição e gana. Teremos Messi por mais um tempo”. O argentino, maior ídolo da história do clube, tem 31 anos.