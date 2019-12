Delegação do Flamengo deixa hotel no Catar para retornar ao Brasil

Jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo deixaram na manhã deste domingo, 22, o hotel em que estavam hospedados em Doha, no Catar, e seguiram para o aeroporto da cidade. Boa parte da delegação retornará para o Rio de Janeiro em um voo com chegada prevista para as 20h30 no aeroporto do Galeão.

Há a expectativa de que a delegação seja recebida com festa por seus torcedores. Rubro-negros estão organizando eventos em redes sociais para recepcionar os jogadores que perderam o título mundial com uma derrota por 1 a 0 para o Liverpool, após Roberto Firmino marcar um gol na prorrogação.

O técnico Jorge Jesus não estará presente no desembarque no Rio de Janeiro. Ele segue direto para Portugal, onde passará as festas de final de ano com a sua família. Todo o elenco entrará de férias a partir de agora e só voltará a trabalhar no dia 22 de janeiro.

A estreia do Flamengo na temporada de 2020 acontecerá no dia 18 de janeiro, em jogo válido pelo Campeonato Estadual. O clube estipulou que jogará o primeiro turno da competição com jogadores do elenco sub-20, o que permitirá a Jorge Jesus realizar uma pré-temporada no exterior com os atletas da equipe principal.