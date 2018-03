Del Nero se articula nos bastidores para eleger sucessor na CBF

A Confederação Brasileira de Futebol organiza um encontro com algumas federações de futebol do país para alinhar a candidatura de Rogério Caboclo, atual diretor executivo da entidade, à presidência. Com o banimento provisório de Marco Polo Del Nero, ele é visto como o sucessor ideal pelo próprio ex-mandatário.

Afastado do futebol, o presidente terá de cumprir suspensão até o próximo dia 15, porém, seu banimento pode ser estendido até 30 de abril. Enquanto a Fifa segue com sua investigação sobre Del Nero, ele se articula nos bastidores para manter seu grupo político no poder.

Apesar da preferência por Caboclo, Reinaldo Carneiro Bastos, seu sucessor na Federação Paulista de Futebol, também está na disputa pelo pleito. Ele tem apoio de boa parte dos clubes, mas, como é previsto após a mudança do estatuto da CBF, as federações têm mais poder que os clubes na escolha do novo presidente.

Para que uma candidatura seja formalizada, é preciso a assinatura de ao menos oito federações estaduais e mais cinco clubes. A maioria das agremiações não foi notificada sobre o que está se passando nos bastidores, o que Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, chamou de “golpe baixo”.