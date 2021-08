Decisões na Libertadores e Champions: como assistir os jogos desta quarta

Depois da inédita classificação do Palmeiras sobre o São Paulo, a quarta-feira, 18, de futebol reserva ainda mais jogos decisivos. Flamengo e Atlético Mineiro, em situações confortáveis após vencerem os primeiros jogos, buscam confirmar favoritismo para consolidar um domínio do país na atual edição da Libertadores. Se passarem, o Brasil já terá três de quatro representantes nas semifinais. Vale lembrar que o Fluminense ainda enfrenta o Barcelona de Guayaquil, no Equador, na quinta.

Além da Libertadores, também tem decisão na fase preliminar Liga dos Campeões da Europa, Copa Sul-Americana, jogos da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo será entre Benfica e PSV, às 16h, no estádio da Luz, em Lisboa, com transmissão da TNT e da HBO Max. A partida decisiva entre as equipes acontecerá em Eindhoven, no próximo dia 24. Os comandados do técnico Jorge Jesus tentam evitar nova eliminação precoce como na última temporada, quando caiu para o modesto PAOK, da Grécia, então dirigido por Abel Ferreira.

Depois, às 19h, a bola rola para Cuiabá e Grêmio, transmitido apenas pelo Premiere, em jogo adiado pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes lutam contra o rebaixamento. O Grêmio ocupa penúltima colocação na tabela, enquanto a equipe de Mato Grosso a 16ª, apenas uma posição acima dos quatro que cairiam para a Série B. O time gaúcho enfrentou protestos de sua torcida esta semana.

No mesmo horário começam os jogos pela Série B. A principal partida será às 19h, também com transmissão do Premiere, entre Guarani e Botafogo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Na sequência, às 19h15, o Flamengo recebe o Olimpia no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com presença de público. O clube carioca tem situação confortável após vencer a partida de ida, em Assunção, por 4 a 1. A expectativa é que cerca de dez mil torcedores estejam presentes no estádio. O jogo será televisionado pela Fox Sports.

Mais tarde, às 21h30, o Atlético Mineiro encara o River Plate, com transmissão da Conmebol TV. A equipe mineira, dirigida pelo técnico Cuca, venceu no Monumental de Nuñez por 1 a 0, mas não contará para a decisiva partida com o meio-campista argentino Nacho Fernández, expulso no primeiro confronto.

👀🏆 O primeiro semifinalista da CONMEBOL #Libertadores 2021 é o atual campeão! O @Palmeiras espera por seu adversário nesta quarta. ⭐️ #GloriaEterna pic.twitter.com/BAsaZvT4Md — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 18, 2021