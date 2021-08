Decisões na Champions e Copa do Brasil: como assistir os jogos de quarta

A tradicional quarta-feira de futebol está recheada nesta semana. Durante a tarde, a bola rola em jogos decisivos da Liga dos Campeões, definindo os últimos classificados para a fase de grupos da principal competição europeia. Três grandes jogos inauguram as quartas de final da Copa do Brasil. O dia ainda tem partidas pela Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa e até a Série B do Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo será entre Bremer e Bayern de Munique, às 15h15, válido pela primeira fase Copa da Alemanha, com transmissão da Fox Sports. O adversário dos bávaros está na quinta divisão do país. Outra partida de destaque acontecerá pela Copa da Liga Inglesa, entre West Bromwich e Arsenal, às 16h, no The Hawthorns. O confronto será transmitido pela ESPN Brasil.

Neste mesmo horário, às 16h, ocorrem três partidas decisivas pela Liga dos Campeões da Europa: Brondby x Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk x Monaco e Dinamo Zagreb x Sheriff, todas serão transmitidas pela HBO Max.

O Salzburg venceu o Brondby por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para chegar a fase de grupos. O Shakhtar venceu o Mônaco por 1 a 0, fora de casa, e também necessita apenas de um empate para passar adiante. Situação confortável tem o Sheriff, que venceu por 3 a 0, e pode perder por até dois gols de diferença. Pela Série B, também às 16h, o Vila Nova recebe o Avaí, com transmissão do Sportv e do Premiere.

A noite reserva as partidas da Copa do Brasil, a começar por Atlhetico Paranaense e Santos, às 19h, na Arena Baixada, com transmissão do Sportv e do Premiere. Depois, às 21h30, Grêmio e Flamengo se enfrentam na Arena Grêmio, enquanto São Paulo e Fortaleza no Morumbi. As duas partidas podem ser assistidas pela TV Globo, Sportv e Premiere.