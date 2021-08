Deadline Day: o que pode acontecer nas últimas horas do mercado europeu

A janela de transferências de verão da temporada 2021/22 do mercado europeu entra em sua reta final nesta terça-feira, 31. Conhecido popularmente na Europa como “Deadline Day” (dia do prazo, em tradução do inglês), o último dia de negociações costuma reservar boas surpresas e transferências lucrativas para os clubes. Se Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e tantos nomes de peso já estão em novas casas, Mbappé, Cavani, Griezmann e João Félix são os nomes da vez do mercado. Veja o que ainda pode acontecer:

Kylian Mbappé

A maior novela do atual mercado acabará, pelo menos por enquanto, nesta terça. O Paris Saint-Germain recusou a última oferta de 180 milhões de euros (1,1 bilhão de reais) do Real Madrid pelo jogador. De acordo com a rádio francesa RMC Sports, foi a cartada final dos espanhóis. Dirigentes do Real coloram fim as tratativas mesmo com o atacante pedindo pessoalmente ao dono do clube, o catariano Nasser Al-Khelaifi, para consentir em sua liberação. O clube da capital francesa quer, pelo menos, 200 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) para liberar o atleta.

Segundo o jornalista Josep Pedrerol, do programa El Chiringuito TV, a “emoção permanece” apesar do pessimismo depois da última rejeição do PSG. Segundo informações, ainda é possível que Mbappé assine com o Real.

Edinson Cavani

O Barcelona busca fortalecer o seu ataque após a declaração pública do técnico holandês Ronald Koeman de que o clube precisa de mais um jogador para o setor. Nas últimas horas, a imprensa espanhola passou a noticiar que o clube catalão trabalha pra fechar a contratação por empréstimo do atacante uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United.

O Marca diz que a negociação é considerada difícil, embora Cavani possa perder espaço com a chegada de Cristiano Ronaldo e Jadon Sancho, maior investimento do clube para a atual temporada. Cavani foi reserva na primeira partida do clube na temporada. Ele marcou 17 gols e distribuiu cinco assistências em 39 partidas disputadas.

Antoine Griezmman e João Félix

Na segunda à noite, noticiado pelo RAC-1, o Barcelona pediu ao Atlético de Madrid o empréstimo do atacante português João Félix, comprado em 2019 pelo clube da capital por 126 milhões de euros (543 milhões à época). Félix jamais justificou os altos valores investidos para tirá-lo do Benfica e passou recentemente, no fim de junho, por cirurgia devido a um problema no tornozelo direito.

Ele agora pode ser usado como contrapartida para viabilizar a volta do francês Antoine Griezmman, sonho antigo do técnico Diego Simeone. A negociação ainda é considerada difícil de ser viabilizada pelo pouco tempo.

Eduardo Camavinga

Tratado como uma joia pelo Rennes, o meio-campista francês esteve próximo de acertar com Paris Saint-Germain, mas deve ter como destino o Real Madrid. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, Camavinga optou pelo clube espanhol, preterindo, além do PSG, ao Manchester United. A negociação gira em torno de 31 milhões de euros (189 milhões de reais). O jogador já vestiu a camisa da seleção francesa.

James Rodríguez

Sem espaço no Éverton, o meia colombiano pode ser negociado. O destino especulado é o Porto, clube onde brilhou entre 2010 e 2013, marcando 32 gols e distribuindo 41 assistência. A possibilidade ainda esbarra em uma readequação salarial do jogador. Na última temporada, o camisa 19 viveu ótima fase sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, hoje no Real Madrid, mas depois caiu de produção. Foram 26 jogos, seis gols e oito assistências.

Jules Koundé

Principal alvo do Chelsea no fechamento de mercado, o zagueiro francês está valorizado após boa temporada com o Sevilla. A liberação, contudo, ainda é um entrave. Pelo jogador, os espanhóis pedem o pagamento integral da multa de 80 milhões de euros (487 milhões de reais). Revelado pelo Bordeaux, tem contrato com o Sevilla até 2024.