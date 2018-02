De volta à Libertadores, Corinthians estreia na Colômbia

Impulsionado pela vitória sobre o Palmeiras que encerrou uma série de três jogos sem triunfos no Campeonato Paulista, o Corinthians estreia na Copa Libertadores “preparado para sofrer”, diante do colombiano Millonarios. Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio El Campín, em Bogotá, o time brasileiro está desfalcado e deverá ser pressionado.

O Millionarios ocupa apenas o 16.º lugar após cinco rodadas do Campeonato Colombiano, e precisa se recuperar na Libertadores. Será o primeiro jogo do técnico Fábio Carille no principal torneio sul-americano, já que o time não participou em 2017. Nos anos anteriores, caiu nas oitavas de final contra Nacional, do Uruguai, e Guaraní, do Paraguai. O atual campeão brasileiro tenta, portanto, voltar a ser figura de peso na Libertadores.

“O campo é rápido e a torcida apoia muito. É sempre complicado jogar em Bogotá”, disse o goleiro Cássio, jogador com mais jogos pelo clube na história da Libertadores, com 33 participações. O time enfrentará também uma altitude de 2.800 metros. Esse número não chega a ser um drama, como em La Paz, que fica a 3.600 metros, mas muda a trajetória da bola e pode prejudicar a condição física dos atletas.

Vital confirmado

Carille confirmou o meia Mateus Vital, de 20 anos, como substituto de Rodriguinho. O titular está suspenso por ter sido expulso na última partida da Copa Sul-Americana do ano passado. “Matheus Vital será o escolhido para começar o jogo. É a mesma característica do Rodriguinho, meia-atacante, com boa finalização, boa qualidade técnica”, justificou Fábio Carille em entrevista coletiva em Bogotá nesta terça-feira.

Com isso, a escalação do Corinthians será praticamente a mesma que venceu o Palmeiras no último sábado, por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. O treinador mantém a equipe sem uma referência no ataque, o camisa 9. O paraguaio Ángel Romero será o jogador mais avançado.